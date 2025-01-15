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المرأة
بالفيديو: رانيا يوسف تكشف أسراراً جديدة عن طفولتها ووالدها
Lebanon 24
15-01-2025
|
10:02
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خلالها حوارها مع الكاتبة ريم جميل في أول حلقات بودكاست "ريما وحكاويها"، كشفت الفنانة رانيا يوسف أسراراً جديدة عن طفولتها وعلاقتها بوالدها وكيفية تعامله معها، مؤكدةً أن من أبرز ما تعلمته من دراستها في مدرسة للراهبات الالتزام بالقواعد.
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وقالت رانيا: "أنا تمردت من خمس سنين، تربيتي عيّشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر". وتابعت: "أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها".
ورداً على سؤال عن سبب رغبتها في التحرّر من قيود نشأتها، قالت رانيا: "علشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها، أنا أُجبرت على دخول آداب إنكليزي وخلصتها في 14 سنة، لكن كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة وده متحققش".
يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي قدّمتها ضمن "موسم الرياض"، وهي من تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، وشاركها في بطولتها الفنانون: دينا الشربيني، أوس أوس، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان، وأحمد عبد الوهاب.
كما يُعرض لرانيا يوسف حالياً مسلسل "موضوع عائلي 3"، والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان...، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. (نواعم)
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