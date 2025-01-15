16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لميس سلطان تستعد للأغاني الخليجية
Lebanon 24
15-01-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت الفنانة لميس سلطان التحضير لمجموعة أعمال من اللون الغنائي الخليجي المتنوع بين السعودي والإماراتي والكويتي، حاملةً معها رسالة إنسانية عاطفية في كل أعمالها، حيث وقّعت أخيراً مع "دوزان ميوزيك"، الذراع الفنية لشركة صلاح الياسري للاستشارات الموسيقية والإنتاج الفني، لإنتاج مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتي ستضمّها إلى مجموعة أعمالها السابقة التي حققت انتشاراً واسعاً في الخليج والوطن العربي.
Advertisement
وكشفت لميس سلطان أنها بدأت التردّد على استوديوهات صلاح الياسري في دبي، برفقة الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور ومهندس الصوت حسني أبو زهرة، من أجل تسجيل الأعمال الغنائية، وقالت: "بدأت فعلاً بتجهيز أغنياتي الخليجية الجديدة مع "دوزان ميوزيك" بعد أن اخترت الكلمات والألحان التي أجدّد فيها تعاوني مع الملحن حاتم منصور الذي يتولّى الإشراف الفني عليها مع فريق موسيقي محترف من أهم الموسيقيين والإيقاعيين في الخليج والوطن العربي"، مؤكدةً سعادتها بالتعاون مع "دوزان ميوزيك"، وأنها مستمرة في رسالتها الإنسانية التي ستقدّمها من خلال أعمالها الغنائية. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
16:00 | 2025-01-14
14/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
08:00 | 2025-01-15
15/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
18:27 | 2025-01-14
14/01/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:30 | 2025-01-15
ريهام عبد الغفور مهدّدة بالخروج من دراما رمضان
10:02 | 2025-01-15
بالفيديو: رانيا يوسف تكشف أسراراً جديدة عن طفولتها ووالدها
09:09 | 2025-01-15
مها الصغير تثير الغموض بانفصالها عن أحمد السقا
06:25 | 2025-01-15
بطولة نادين لبكي... إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم التشويق والغموض "من وراء الموج"
02:09 | 2025-01-15
سينتيا خليفة في خطوة جديدة نحو العالمية.. هذا ما كشفته
00:13 | 2025-01-15
بعد قصة حب وزواج دام 10 سنوات.. الممثلة الشهيرة تنفصل عن زوجها
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 23:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 23:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 23:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24