لميس سلطان تستعد للأغاني الخليجية

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بدأت الفنانة لميس سلطان التحضير لمجموعة أعمال من اللون الغنائي الخليجي المتنوع بين السعودي والإماراتي والكويتي، حاملةً معها رسالة إنسانية عاطفية في كل أعمالها، حيث وقّعت أخيراً مع "دوزان ميوزيك"، الذراع الفنية لشركة صلاح الياسري للاستشارات الموسيقية والإنتاج الفني، لإنتاج مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتي ستضمّها إلى مجموعة أعمالها السابقة التي حققت انتشاراً واسعاً في الخليج والوطن العربي.وكشفت لميس سلطان أنها بدأت التردّد على استوديوهات صلاح الياسري في دبي، برفقة الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور ومهندس الصوت حسني أبو زهرة، من أجل تسجيل الأعمال الغنائية، وقالت: "بدأت فعلاً بتجهيز أغنياتي الخليجية الجديدة مع "دوزان ميوزيك" بعد أن اخترت الكلمات والألحان التي أجدّد فيها تعاوني مع الملحن حاتم منصور الذي يتولّى الإشراف الفني عليها مع فريق موسيقي محترف من أهم الموسيقيين والإيقاعيين في الخليج والوطن العربي"، مؤكدةً سعادتها بالتعاون مع "دوزان ميوزيك"، وأنها مستمرة في رسالتها الإنسانية التي ستقدّمها من خلال أعمالها الغنائية. (لها)