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المرأة

ريهام عبد الغفور مهدّدة بالخروج من دراما رمضان

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:30
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تسبب اعتذار المؤلف محمد رجاء عن عدم استكمال كتابة سيناريو حلقات مسلسل "ظلم المصطبة"، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، الذي تعود من خلاله الى الدراما الرمضانية بعد غياب، في تهديد العمل بالخروج من السباق الرمضاني المقبل.
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وكان محمد رجاء قد كتب عبر حسابه الخاص في "فيسبوك": "أعلن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل "ظلم المصطبة"، بعد تسليم الحلقة السادسة بعد أن كتبت الحلقات من الأولى إلى السادسة، وذلك بسبب اختلاف في وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات".
وأضاف: "استمتعت فعلاً بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة، وأتمنى كل التوفيق والنجاح لكل فريق العمل إن شاء الله". (لها)
 
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