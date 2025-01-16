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المرأة

بالصورة... دانييلا رحمة: "شو بحبكن"

Lebanon 24
16-01-2025 | 08:25
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لزوجها الفنان السوريّ ناصيف زيتون وهو برفقة شقيقها شربل.
 
 
وقالت دانييلا تعليقاً على الفيديو: "شو بحبكن". (رصد لبنان 24)
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