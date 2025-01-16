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المرأة
بالصورة... دانييلا رحمة: "شو بحبكن"
Lebanon 24
16-01-2025
|
08:25
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لزوجها الفنان السوريّ ناصيف زيتون وهو برفقة شقيقها شربل.
وقالت دانييلا تعليقاً على الفيديو: "شو بحبكن".
(رصد لبنان 24)
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دانييلا رحمة
ناصيف زيتون
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