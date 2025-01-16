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المرأة

بسبب ما فعلته بعد وفاة والدتها.. ميّ عز الدين توجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:21
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وجهت الفنانة المصرية مي عز الدين رسالة لزميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت فيها ما فعلته معها بعد وفاة والدتها في تشرين الثاني الماضي.

ونشرت ميّ صورة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، ووجهت لها رسالة في عيد ميلادها الخامس والأربعين، هنأتها خلالها بتلك المناسبة، وأعربت عن امتنانها لكل ما فعلته لأجلها طوال الفترة الماضية بعد وفاة والدتها. (الامارات 24)
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