من تصميم زوجة فنان شهير.. السيدة الاولى تٌثير الجدل بإطلالتها من جديد (صور)

تألقت السيدة الأولى في لبنان، نعمت عون، يوم أمس خلال استقبالها عددًا من الشخصيات ولقائها مع الصحافيين بإطلالة أنيقة ومميزة جذبت الأنظار.



Advertisement

تشكّل بدلة السيدة الأولى جزءاً من مجموعة المصمّمة داليدا عياش التي تشتهر بتصاميمها ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق والمميز. اختارت نعمت عون بدلة كلاسيكية بلون البرغندي، من مجموعة خريف وشتاء 2024-2025 للمصممة اللبنانية المبدعة داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش.تشكّل بدلة السيدة الأولى جزءاً من مجموعة المصمّمة داليدا عياش التي تشتهر بتصاميمها ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق والمميز.

تتميز أعمال عياش بلمساتها الراقية، أسلوبها الأنيق، وحِرفيتها العالية في تصميم كل قطعة. هذه البدلة التي اختارتها نعمت عون تتّسم بجمال التصميم ودقته، حيث تتكون من سترة كلاسيكية وسروال بلون البرغندي الدافئ، وهو لون يعكس روح عام 2025.



نسّقت السيدة الأولى بدلتها بذكاء وأناقة مع قميص يحمل طبعة جميلة تجمع بين اللونين البيج والبرغندي، وهو تنسيق يضفي على الإطلالة مزيداً من التألق والتوازن. كما أضافت نعمت عون لمسة خاصة من خلال اعتمادها حذاء كلاسيكياً أنيقاً ومجوهرات ناعمة، وهو اختيار يُبرز أناقتها من دون مبالغة.



أما من الناحية الجمالية فاختارت السيدة نعمت عون تسريحة شعر البوب الأشقر التي تضفي على إطلالتها لمسة عصرية وأنيقة. تسريحة الشعر كانت مرتّبة بأناقة، مما أضفى مزيداً من الجمال على ملامح وجهها. أما المكياج فقد كان ناعماً وبسيطاً، حيث حافظت على إطلالة طبيعية وغير مبالَغ فيها، مما يعكس ذوقها الرفيع في اختيار التفاصيل.



إطلالة السيدة الأولى في لبنان، نعمت عون، يوم أمس كانت خير دليل على قدرتها على الجمع بين الأناقة الكلاسيكية والعصرية في آن واحد. اختياراتها للألوان والتصاميم، فضلاً عن تنسيقها المبدع، تجعلها واحدة من أبرز أيقونات الأناقة في لبنان، وتثبت مجدّداً أنها على دراية تامّة في اختيار ما يناسبها من أزياء ومكمّلات جمالية. (لها)





