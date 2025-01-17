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المرأة
لمحبي إليسا.. مُفاجأة سارة بانتظاركم!
Lebanon 24
17-01-2025
|
04:01
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تقضي اافنانة إليسا حالياً إجازتها في باريس لحين إستئناف نشاطها الفني خلال الايام القادمة وبدء خريطتها الفنية لموسم 2025.
إستعادة القناة
وعلمت "نواعم" أن إليسا في طريقها لإسترداد القناة الخاصة بها عبر اليوتيوب لتعود تحت إدارتها مجدداً وتصدر من خلالها أعمالها الغنائية الجديدة، ومن المنتظرأيضا أن يصدر ألبومها الأخير "أنا سكتين " بشكل حصري عبر المنصات الغنائية الرقمية خلال الفترة القادمة لكي تتمكن من طرحه عبر اليوتيوب بشكل كامل.
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المركز الأول
وكانت إليسا قد تصدرت القمة عبر منصة سبوتيفاي كأكثر نجمة لبنانية متابعة عبر المنصة بما يقرب من 4 مليون متابع، وذلك رغم أنها عانت من حذف ما يزيد عن نصف أرشيفها الغنائي خلال الفترة الماضية، ولكنها نجحت في الحفاظ على نجاحها وجماهيرتها الواسعة.
ومن المقرر أن تفتتح إليسا خريطتها الغنائية بحفل غنائي ضخم في الإمارات بمركز قطر الوطني بتاريخ 23 كانون الثاني ، على أن يجمعها الحفل بتامر عاشور.(نواعم)
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