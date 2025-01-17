نادين الراسي وابنها مارك في مطار بيروت.. ما السبب؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجمة اللبنانية نادين الراسي مع ابنها مارك حدشيتي في مطار بيروت الدولي، قبل انطلاقهما إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة حضور حفل "جوي أواردز" في المملكة.

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ونشرت نادين عبر صفحتها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لها في الطائرة والمطار، حيث شوهدت في فيديو مع النجمتين ماغي بو غصن وجيسي عبده قبل الإقلاع.