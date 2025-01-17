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المرأة

دياموند بو عبود تكشف خيانة خالد النبوي

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:00
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تستمر حلقات سراب في إرتفاع نسب المشاهدة منذ عرض حلقاتها الأولى،  فماذا عن خيانة خالد النبوي؟


دياموند بو عبود تشعل الصراع بين خالد النبوي ويسرا اللوزي في مسلسل سراب في الحلقة السابعة، إذ خطفت دياموند الأضواء بأدائها المتألق لشخصية "ريما"، التي تحاول كشف خيانة طارق (خالد النبوي) لزوجته ملك (يسرا اللوزي)، من أجل الإيقاع بينهما وذلك ضمن أحداث مسلسل سراب الذي يعرض على منصة Tod.
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ريما المرأة المعقدة التي تحمل في طياتها تناقضات يصعب التنبؤ بها، ولا ترضى بحياتها ولا بزواجها، تطمح إلى حياة ملك المثالية في ظاهرها، وتسعى للحصول عليها بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تدمير حياة الآخرين.


واحدة من أكثر اللحظات الصادمة في الحلقة، كانت قرار ريما إجهاض طفلها عمدًا، بالرغم من إدراكها لصعوبة إنجابها مرة أخرى، في خطوة تعكس قسوتها وحقيقة كونها مع رجل لا تحبه ولا ترغب في الإنجاب منه، لكن الأمر لم يتوقف هنا فقد تحولت ريما إلى محرك للصراع الدرامي في المسلسل، بعد أن كشفت خيانة طارق لزوجته ملك، وذلك بإرسال صور له مع امراة أخرى. 

 

بأداء متقن ونظرات تحمل الكثير من الحقد والحسرة، نجحت دياموند بو عبود في تجسيد شخصية ريما كواحدة من أكثر الشخصيات المعقدة والمثيرة للجدل، تاركةً المشاهدين في حالة ترقب لمعرفة ما سيؤول إليه هذا الصراع المشتعل في الحلقات القادمة.

 

مسلسل "سراب" يُعرض على منصة TOD، وتدور أحداثه حول اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في ظروف غامضة، و يسعى والداه جاهدين لكشف ملابسات الحادثة. ولكن عند عودة الطفل سالمًا، يظل الغموض مخيمًا على القصة، ومع استمرار التحقيقات في واقعة الاختفاء، تنكشف سلسلة من الحقائق والعلاقات المتشابكة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، هاني عادل وجيهان الشماشرجي. (نواعم)
  
 
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