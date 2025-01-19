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المرأة

وضعت غطاءً للرأس تميز بالشراشيب.. اطلالة لافتة لممثلة لبنانية في الرياض (صور)

Lebanon 24
19-01-2025 | 02:52
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تألقت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل بفستان ساحر خلال مشاركتها في حفل Joy Awards بنسخته الخامسة في المملكة العربية السعودية.

واختارت النجمة اللبنانية فستاناً انيقاً باللون الوردي الباهت بقماش شفاف، وحمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، وأكملت إطلالتها بإضافة غطاء للرأس من الدانتيل الزهري المطرز بشراريب على شكل سلاسل مزينة بالخرز الزهري المتعدد الأشكال. وتزينت أيضاً بمجوهرات ناعمة من Chopard.
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ومن الناحية الجمالية، تركت سينتيا شعرها القصير الناعم مستقيماً وغطته بالاكسسوار الزهري المبتكر، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الزهرية اللامعة مع أحمر شفاه نيدي نيود خفيف اكملت فيه إطلالتها الساحرة. (لها)
 
 
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