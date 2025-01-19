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المرأة

أطلت بفستان شفاف.. ممثلة معروفة بإطلالة جريئة جداً في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2025 | 03:04
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أطلت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي بإطلالة جريئة بامتياز في حفل "جوي أوورد"، حيث اختارت فستانًا باللون الأخضر الزاهي الذي يتميز بأسلوب شفاف وواسع، مما أضفى على إطلالتها حرية وحركة مدهشة.
 
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الياقة المفتوحة على الصدر كانت نقطة التميز في هذا التصميم، الذي جعل من عفرا واحدة من النجمات الأكثر جرأة في هذا الحفل. لم يكن الفستان وحده ما لفت الأنظار، بل أيضًا الوشاح الذي ارتدته من نفس لون الفستان ونقشته.
 
لكن هذه الإطلالة لم تعجب الجمهور الذي اعتبرها من الأسوأ في الحفل الذي أقيم السبت في الرياض، وجاءت التعليقات كالتالي: "أبشع إطلالة"، "مش حلو شو لابسي"...
 
عفراء ساراتش أوغلي: فستان أخضر منساب

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