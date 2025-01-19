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المرأة
بعد رحيله.. ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً نادرة تجمعها بوالدها
Lebanon 24
19-01-2025
|
23:00
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حالة حزن كبيرة تعيشها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد وفاة والدها محمد عبد العزيز يوم السبت الماضي إثر أزمة صحية شديدة تعرض لها.
هذا الأمر دفع ياسمين عبد العزيز للإفراج عن مجموعة من الصور النادرة التي يظهر فيها والدها للمرة الأولى، بعد أن كان بعيداً عن الأضواء، ولا يمتلك الجمهور سوى صورة واحدة له برفقة زميله الفنان الراحل حسن يوسف.
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يذكر أن محمد عبد العزيز امتلك موهبة التمثيل، وشارك في بعض الأدوار الصغيرة في شبابه، كما شارك في عدد من الإعلانات، قبل أن يتخلى عن حلمه، ويشق طريقه في عمله بعيداً عن مجال الفن.
لكن موهبته ورثتها ابنته، التي دخلت عالم الفن في البداية عبر بوابة الإعلانات التي يجيدها والدها، قبل أن تنطلق في عالم التمثيل منذ صغرها، وتحقق ما لم يحققه والدها.
وفي الصور التي نشرتها الفنانة الأحد، ظهرت وهي طفلة صغيرة يحتضنها والديها في عدد منها، وفي صور أخرى ظهرا كعائلة بصحبة شقيقيها.
هذه الصور نالت استحسان وإعجاب متابعي ياسمين عبد العزيز، الذين وجهوا لها كلمات الصبر والتعزية في مصابها، بعد رحيل والدها.
وشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير ظهر الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تواجد الفنان أحمد العوضي خلال صلاة الجنازة ومراسم الدفن، من أجل مواساة زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز.
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