ماركات الأحذية المفضلة لدى الملكة رانيا

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تعتبر الملكة رانيا العبدالله من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي. بفضل ذوقها الرفيع، استطاعت أن تجمع بين الفخامة والموضة العصرية، لتصبح مصدر إلهام للكثير من النساء في جميع أنحاء العالم.تعد الأحذية جزءاً أساسياً من إطلالات الملكة رانيا، حيث تختارها بعناية من أبرز وأهم العلامات التجارية العالمية لتضفي لمسة من الفخامة والأناقة على مظهرها الملكي.إليكِ أبرز 5 علامات تجارية عالمية تفضل الملكة رانيا ارتداء أحذيتها منها:Malone Souliersالبداية مع Malone Souliers العلامة المفضلة لدى الملكة رانيا، حيث تختار منها الأحذية ذات التصميمات العالية والمدببة. يتراوح سعر حذاء Malone Souliers عادة بين 300 و 500 يورو وما فوق، وهو خيارًا فاخرًا يناسب ذوق الملكة الرفيع.خلال زيارتها إلى محافظة جرش، نسقت الملكة فستانًا من Gabriela Hearst متوسط الطول المصنوع من القطن والحرير، والذي تميز بالأزرار الأمامية وحزام خصر من الجلد المنقوش، وأكملت إطلالتها بحذاء Malone Souliers للكاحل من الجلد الأسود.Diorلدى علامة Dior مكانة خاصة في خزانة الملكة رانيا، حيث لطالما كانت خياراً أساسياً لها في العديد من إطلالاتها اليومية. تعتمد الملكة على هذه العلامة التجارية منذ سنوات طويلة، سواء في اختيار فساتين الكوكتيل الفاخرة أم الأحذية ذات الكعب العالي.خلال حضورها احتفالات اليوبيل الفضي، اختارت الملكة رانيا ثوباً أبيض اللون أنيقاً، ونسقته مع حذاء من Dior مصنوع من الجلد باللون الرمادي المعدني.Jennifer Chamandiأصبحت أحذية هذه العلامة التجارية عنصراً أساسياً في خزانة الملكة رانيا، وتظهر بشكل منتظم في مختلف إطلالاتها، سواء في الأحداث الرسمية أم المناسبات اليومية.تتميز أحذية Jennifer Chamandi بجودتها العالية وتصميماتها الفاخرة. اختارت الملكة رانيا حذاءً من Jennifer Chamandi مصنوعاً من جلد الغزال، ويصمم حسب الطلب.Gianvito Rossiالملكة رانيا من المعجبات بأحذية Gianvito Rossi، إذ تختار من مجموعاته الألوان العصرية والأحذية المصنوعة من الجلد اللماع.خلال الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال السابع والسبعين في قصر رغدان الملكي في عمان، ارتدت الملكة رانيا ثوباً أخضر اللون، ونسقت معه حذاءً من Gianvito Rossi باللون الذهبي.JIMMY CHOOتعتبر أحذية JIMMY CHOO من القطع الثابتة في إطلالات الملكة رانيا الرسمية، وهي خيارها المفضل أثناء السفر إلى الخارج. في إحدى المناسبات، أطلت الملكة رانيا إلى جانب بريجيب ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ستايل عصري وجميل، حيث ارتدت فستاناً بتدرجات اللون الأخضر ونسقته مع حذاء JIMMY CHOO مصنوع من الجلد اللامع باللون الأبيض.