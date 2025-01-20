Advertisement

المرأة

هدية من أصالة لجمهورها: عملت لكم شخصية جديدة (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1309170-638730163046214486.jpg
Doc-P-1309170-638730163046214486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة أصالة نصري عن إصدار أغنيتها الجديدة بعنوان "ممنوع"، احتفالاً بفوزها بجائزة "Joy Awards" لعام 2025.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعًا تشويقيًا للأغنية، مرفقًا بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها تجاه الجائزة ومشاركتها الفرحة مع جمهورها.

وأرفقت أصالة الفيديو بتعليق قالت فيه: احتفالًا بجائزة (جوي أوورد) اللي بكل صراحة بستناها وبتمناها وصارت عندي إلها معاني كتيرة وكلها حلوة، حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ما عندي (صوتي).

أضافت: "الأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت فيها بالأداء اللي تعودتوا عليّ فيه. الأغنية أوحت لي بأداء طفولي وبدي تكونوا معي بها المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الطيبة".(الجديد)

Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:52 | 2025-01-21
16:00 | 2025-01-20
14:00 | 2025-01-20
09:33 | 2025-01-20
07:33 | 2025-01-20
06:20 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24