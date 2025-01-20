هدية من أصالة لجمهورها: عملت لكم شخصية جديدة (فيديو)

احتفالاً بفوزها بجائزة "Joy Awards" لعام 2025.



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ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعًا تشويقيًا للأغنية، مرفقًا بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها تجاه الجائزة ومشاركتها الفرحة مع جمهورها.وأرفقت أصالة الفيديو بتعليق قالت فيه: احتفالًا بجائزة (جوي أوورد) اللي بكل صراحة بستناها وبتمناها وصارت عندي إلها معاني كتيرة وكلها حلوة، حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ما عندي (صوتي).أضافت: "الأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت فيها بالأداء اللي تعودتوا عليّ فيه. الأغنية أوحت لي بأداء طفولي وبدي تكونوا معي بها المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الطيبة".(الجديد)