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المرأة
هدية من أصالة لجمهورها: عملت لكم شخصية جديدة (فيديو)
Lebanon 24
20-01-2025
|
23:00
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أعلنت الفنانة أصالة نصري عن إصدار أغنيتها الجديدة بعنوان "ممنوع"،
احتفالاً بفوزها بجائزة "Joy Awards" لعام 2025.
ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعًا تشويقيًا للأغنية، مرفقًا بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها تجاه الجائزة ومشاركتها الفرحة مع جمهورها.
وأرفقت أصالة الفيديو بتعليق قالت فيه: احتفالًا بجائزة (جوي أوورد) اللي بكل صراحة بستناها وبتمناها وصارت عندي إلها معاني كتيرة وكلها حلوة، حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ما عندي (صوتي).
أضافت: "الأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت فيها بالأداء اللي تعودتوا عليّ فيه. الأغنية أوحت لي بأداء طفولي وبدي تكونوا معي بها المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الطيبة".(الجديد)
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A post shared by Assala (@assala)
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