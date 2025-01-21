بعد تعرضها لانتقادات لاذعة... نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالتها وتنشر سعر الفستان

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ردت الفنانة نادية الجندي على الانتقادات التي طالت إطلالتها في حفل جوائز "joy awards" الأخير، والذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.وأوضحت الجندي في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل فستانها الذي أثار الجدل، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون النبيتي الداكن مكشوف البطن، من تصميم الإيطالية إليزابيتا فرانشي. الفستان بلغ ثمنه 514 فرنكًا سويسريًا، أي ما يعادل حوالي 28,315 جنيها مصريا (حوالي 30 ألف جنيه مصري).وتعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن إطلالتها لا تتناسب مع عمرها، بينما رأى آخرون أنها اختارت زيًا غير ملائم للحدث.وقد شهد حفل "جوائز جوي AWARDS" حضور عدد كبير من النجوم، منهم نسرين طافش، كريم عبد العزيز، أنغام، محمد سامي، مي عمر، باسم سمرة، إدوارد، أصالة، صابر الرباعي، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، أحمد عز، ياسمين رئيس، بالإضافة إلى نجوم عالميين مثل أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، بوراك أوزجيفيت وزوجته فخرية، وغيرهم. (نواعم)