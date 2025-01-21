19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"خلّي بالك من نفسك"... نصيحة مهمة من سوسن بدر للسيدات
Lebanon 24
21-01-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجدت النجمة سوسن بدر في حفل Joy Awards بنسخته الخامسة في المملكة العربية السعودية، ولفتت الأنظار بجمالها الطبيعي على السجادة الخزامية.
وعلى هامش الحفل، عبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بتواجدها في "جوي اوورد"، وقالت لكاميرا "لها": "أنا بأتي للرياض كتير وبحبّها جداً، وهي مدينة مهمة في العالم".
Advertisement
ووجّهت سوسن بدر نصيحة للسيدات إذ قالت: "لكل امرأة بقول خلّي بالك من نفسك وخلّيكي سعيدة، وريّحي بالك دي أهم حاجة".
واختارت بدر فستاناً محتشماً وأنيقاً باللون الزهري الباهت حمل توقيع المصمّم بيتر عبد الكريم، وجاء بتصميم طويل وبقماش شفّاف مطرّز بالكامل بحبيبات اللؤلؤ بأحجام متنوعة، وجاء الشك على كامل الفستان المستقيم الذي يبرز رشاقتها. وأُضيف اليه كاب طويل موصول بقبّعة رأس مطرزة أيضاً باللؤلؤ الذي أضاف لمسة من الأناقة والجمال الى إطلالتها.
وأكملت سوسن بدر إطلالتها الفخمة بمجوهرات ناعمة من "الفردان"، وطبّقت مكياجاً ساحراً يرتكز على الألوان الترابية التي تبرز جمال عينيها الواسعتين مع أحمر شفاه وردي. واعتمدت تسريحة شعر "ويفي" ناعمة غطّتها بالقبعة في لمسة أضافت المزيد من الجاذبية والسحر الأنثوي الى إطلالتها. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
06:24 | 2025-01-20
20/01/2025 06:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
Lebanon 24
كان في "الوطني الحر".. تعيين مستشار جديد للرئيس عون!
11:50 | 2025-01-20
20/01/2025 11:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
Lebanon 24
تزوّجت 3 مرّات... ممثلة لبنانيّة في السعوديّة مع زوجها المنتج (صور وفيديو)
08:21 | 2025-01-20
20/01/2025 08:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
Lebanon 24
آخر معلومة.. "حزب الله" يريد هذه الوزارة
14:10 | 2025-01-20
20/01/2025 02:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:31 | 2025-01-21
كادت تقع على الأرض... فيديو تعثر تقلا شمعون يتصدر التريند
03:39 | 2025-01-21
استعانت بقصص رجال تعرضوا للخيانة... ميس حمدان تكشف ردود فعل الجمهور على أغنيتها الجديدة
00:52 | 2025-01-21
بعد تعرضها لانتقادات لاذعة... نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالتها وتنشر سعر الفستان
23:00 | 2025-01-20
هدية من أصالة لجمهورها: عملت لكم شخصية جديدة (فيديو)
16:00 | 2025-01-20
من السعودية.. كارمن لبس لأمل عرفة: شو بحبك (فيديو)
14:00 | 2025-01-20
أول ظهور لها بعد سقوط الأسد.. ممثلة سورية شهيرة: انا بخير (فيديو)
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 11:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 11:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 11:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24