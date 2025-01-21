"خلّي بالك من نفسك"... نصيحة مهمة من سوسن بدر للسيدات

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تواجدت النجمة سوسن بدر في حفل Joy Awards بنسخته الخامسة في المملكة العربية السعودية، ولفتت الأنظار بجمالها الطبيعي على السجادة الخزامية.وعلى هامش الحفل، عبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بتواجدها في "جوي اوورد"، وقالت لكاميرا "لها": "أنا بأتي للرياض كتير وبحبّها جداً، وهي مدينة مهمة في العالم".ووجّهت سوسن بدر نصيحة للسيدات إذ قالت: "لكل امرأة بقول خلّي بالك من نفسك وخلّيكي سعيدة، وريّحي بالك دي أهم حاجة".واختارت بدر فستاناً محتشماً وأنيقاً باللون الزهري الباهت حمل توقيع المصمّم بيتر عبد الكريم، وجاء بتصميم طويل وبقماش شفّاف مطرّز بالكامل بحبيبات اللؤلؤ بأحجام متنوعة، وجاء الشك على كامل الفستان المستقيم الذي يبرز رشاقتها. وأُضيف اليه كاب طويل موصول بقبّعة رأس مطرزة أيضاً باللؤلؤ الذي أضاف لمسة من الأناقة والجمال الى إطلالتها.وأكملت سوسن بدر إطلالتها الفخمة بمجوهرات ناعمة من "الفردان"، وطبّقت مكياجاً ساحراً يرتكز على الألوان الترابية التي تبرز جمال عينيها الواسعتين مع أحمر شفاه وردي. واعتمدت تسريحة شعر "ويفي" ناعمة غطّتها بالقبعة في لمسة أضافت المزيد من الجاذبية والسحر الأنثوي الى إطلالتها. (لها)