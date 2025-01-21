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فنون ومشاهير

حنان مطاوع فى رمضان بـ " حياة أو موت"

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:00
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قرر صنّاع مسلسل "حياة أو موت" للفنانة حنان مطاوع خوض السباق الدرامي الرمضاني وعدم عرض المسلسل خلال شهر كانون الثاني الجاري، حسب ما كان معلناً قبل ذلك.
وكانت "لها" قد كشفت في وقت سابق أن الشركة المنتجة للمسلسل، تفكّر في عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة بين أن يُعرض المسلسل في الموعد الذي أُعلن عنه، وهو كانون الثاني الجاري، أو في شهر رمضان الذي يحلّ في آذار المقبل.
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مسلسل "صفحة بيضا" هو من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة الفنانين: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل.
وتؤدي حنان مطاوع في المسلسل شخصية طبيبة تتعرّض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار، وتحاول حنان أن تحل كل الأزمات التي ستمر بها وتنجح في ذلك رغم فشلها في البداية.
وكانت حنان مطاوع قد شوَّقت جمهورها للمسلسل، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة لها، للشخصية التي تجسّدها، وعلّقت على الصورة كاشفةً عن اسم شخصيتها في المسلسل، بالقول: "صفحة بيضا... ضي". (لها)

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