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المرأة

طليق فنانة معروفة يمنعها من السفر.. فما القصة؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:00
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تجاهلت النجمة إلهام الفصالة المعلومات المنتشرة عن إصدار محكمة كويتية حكماً لصالح خليل التميمي طليقها، في قضية السب والقذف التي كان رفعها عليها، واكتفت بالترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد.

وتمكنت الفنانة الكويتية من تجاهل ضجة الحكم الصادر بحقها من خلال مجموعة من الصور الخاصة بعملها الجديد بعنوان "بيت حمولة"، ويشاركها في بطولته مجموعة من النجوم العرب من بينهم هدى المفتر وادوارد، وارففتها بتعليق تشويقي كتبت فيه "30 يوماً مليئة بالقصص والحكايات".
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وكانت الإعلامية مي العيدان قد نشرت تفاصيل الحكم الصادر بحق إلهام، وكتبت: "المنتج خليل التميمي يكسب قضيته على طليقته الفنانه إلهام الفضالة بمبلغ 8 الآلاف 253 ديناراً كتعويض مادي ومعنوي على قضية سب وقذف بحقه، ويمنعها من السفر. الله يصلح الحال"، مصيفة: "بس انا استغرب كان ممكن تدفع بالمطار، وينشال منع السفر بنفس اللحظة من غير توقيع القاضي لأن اعرف الإجراءات". (لها)
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