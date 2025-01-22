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المرأة

رسالة من انغام الى شيرين.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
22-01-2025 | 01:48
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بعدما صاحب "لقب صوت مصر" الكثير من الجدل في الوسط الفني حول من يستحقه من مطربات الجيل الحالي لتنحصر المنافسة بين شيرين عبدالوهاب وأنغام، خرجت الأخيرة عن صمتها لتحسمها وتوجه رسالة إلى صاحبة "جرح تاني".
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وقالت صاحبة "هو أنت مين" في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، "أنا ست مصرية اسمي أنغام، ومطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويتقال على أي مصرية صوت مصر".

كما بينت أنه تم إطلاق هذا اللقب عليها منذ سنوات عديدة، بل وارتبط اسمها به بشكل عميق في الذاكرة الفنية.
وأشارت إلى أنها كانت دائمًا ترى في نفسها "صوت مصر" حتى قبل أن تحققه من خلال مجلات وصحف، إذ تم إطلاق هذا اللقب على غلاف مجلة "٧ أيام"، إلى جانب تقديم والدها لها على المسرح في وقت سابق قائلاً: بنحضر لصوت مصر المستقبل.

كذلك كشفت أنغام أن "صوت مصر" هو اسم شركتها المسجلة بها، منذ تأسيسها قبل سنوات كثيرة"، مؤكدة أن هناك أوراقاً تُثبت ذلك.

رسالة إلى شيرين
إلى ذلك، تحدثت صاحبة "كان بريء" عن مواطنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن صداقة جمعتهما، لكن الظروف تغيرت، وأصبحت كل واحدة منهما في مكان مختلف.
وقالت "كنا في مكان واحد، ثم انتقلنا إلى مكان آخر، كنا نتشارك العيش والملح، وكانت بيننا صداقة قوية، وأعتبرها أختي الصغيرة. أما الآن، فقد أصبحنا في مكان مختلف لا أعرفه".

كما أضافت قائلة "كل ما أستطيع قوله هو أنني أتمنى لها أيامًا أفضل، ومستقبلًا أجمل، وأن تنعم بالصحة، وتستمتع بحياتها في بلدها. أسأل الله أن يعينها على ما تمر به، وأتمنى أن يصل كلامي إلى المكان الذي أقصده، وأن يتم فهمه كما هو".

يذكر أن شيرين كانت مرت بأزمات متلاحقة بعد طلاقها من زوجها حسام حبيب، فضلا عن المشاكل الصحية والنفسية التي عانت منها خلال الأشهر الماضية.
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