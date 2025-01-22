"جسمي اتنفض".. كلام غريب جداً من الممثلة الشهيرة عن تفاصيل لقائها مع "النجم العالمي"

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وأوضحت الزاهد في مقابلة مع "ET بالعربي"، أن ماكونهي أبدى سعادته بفوزها بالجائزة خاصة أن الفيلم الذي حصلت بسببه على الجائزة هو فيلم كوميدي، وهو نوع من الأفلام المفضل لديه.وقالت: "جسمي اتنفض من الفرحة لما سمعوا اسمي، وكان شيء مذهل أنني حصلت على الجائزة من ماثيو ماكونهي شخصيًا.هو شخص لطيف جدًا، حتى بعد تسليمي الجائزة، كان يعبّر عن سعادته بلقائي وقال لي إنه يحب الأفلام الكوميدية وأنه سعيد بأن الجائزة كانت لفيلم كوميدي".لحظة تسلم الجائزة كانت مليئة بالعفوية والمرح، حيث بدت هنا الزاهد متوترة من السعادة، وأثناء صعودها على سلم المسرح طلبت من ماكونهي مساعدتها في الصعود بسبب الكعب العالي، ليرد قائلاً: "الكعب العالي، أعرف ذلك".