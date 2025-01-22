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المرأة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. نوال الزغبي شريكة رامز جلال فما القصة؟

Lebanon 24
22-01-2025 | 23:00
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يبدو أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ستنضم إلى الممثل المصري رامز جلال، صاحب المقالب الشهيرة، في موسم رمضان المقبل.

وكشفت معلومات متداولة أن الزغبي هي من ستقنع الضيوف على الحضور في البرنامج وتستقبلهم لتبدأ بعدها مغامرات المقالب المعروف لرامز جلال مع ضيوف  من فنانين ورياضيين وحتى ناشطين، كما وكشفت معلومات أن مقالب هذا العام ستكون مختلفة جداً من دون أي تفاصيل ولو أن الاجواء المحيطة توحي  بقصر وحمام سباحة هما القاعدة لهذه المقالب انتاج أم بي سي.
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نوال الزغبي تنهي قريبا ألبومها الغنائي المفترض صدوره مع عيد الحب وقالت معلومات إن الزغبي ستصور بعض الاغاني للترويج.

كانت نوال الزغبي أثارت جدلاً واسعاً قبل أسبوع عندما صرحت بأن زميلتها المقربة نجوى كرم لديها ملئ الوقت لمتابعة أعمالها وقالت ان نجوى لم تتزوج أو تنجب لتتلهى عن أطفالها، لكن البعض على مواقع التواصل اعتبر ما قالته الزغبي إهانة لشمس الأغنية اللبنانية. 
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