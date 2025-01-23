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المرأة

طلاق الأمير هاري وميغان ماركل.. إلى الواجهة مُجددا!؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:55
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ذكرت تقارير إعلامية أميركية وسط مزاعم بأن ميغان ماركل عملت على تسويق كتاب محتمل بعد الطلاق، أنها والأمير هاري لا يستطيعان الانفصال، لأن "قيمتهما تكمن في كونهما زوجين".

وزعمت قصة غلاف مجلة Vanity Fair التي نُشرت الأسبوع الماضي أن فريق دوقة ساسكس أجرى محادثات بهدوء مع دار نشر لم يتم ذكر اسمها "لقياس الاهتمام" بفكرة الكتاب.
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ومع ذلك، قال مصدر عمل عن كثب مع الزوجين لموقع Page Six: "ميغان وهاري يعرفان أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وقيمتهما تكمن في كونهما زوجين، حتى لو أرادا الانفصال فلن يتمكّنا. وبصراحة، هما مهووسان ببعضهما البعض. إنهما مجرد شخصين نرجسيين".

وقال مصدر مطّلع على الصفقة الأصلية بقيمة 20 مليون دولار التي وقّعها الاثنان في عام 2021 إنهما لم يسمعا أبداً أي شيء عن كتاب طلاق.

ومع ذلك، يبدو أن الصفقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، والتي كان يُعتقد في الأصل أنها تشمل كتباً عن "القيادة" و"العافية"، قد تبدّدت بهدوء بعد مذكرات هاري الأكثر مبيعاً: Spare.

وبحسب ما ورد، أوضح مصدر من مجلة "فانيتي فير" أن ما يسمى بكتاب "الطلاق" كان من المفترض أن يتحدث عن عواقب الانفصال عن هاري، وليس عن زوج ماركل الأول، تريفور إنغلسون، الذي طلّقته نجمة مسلسل Suits في عام 2014.

وأشار تقرير مجلة "فانيتي" إلى أن اجتماع الكتاب لم يكن يعني أن دوق ودوقة ساسكس ينفصلان، ولكن كان المقصود منه معرفة ما إذا كان الناشر "مهتماً نظرياً" في حال حدوث الطلاق.(لها)



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