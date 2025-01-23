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المرأة

بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:39
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قالت النجمة المصرية نبيلة عبيد انها لا تضع نفسها في مثل هذه المواقف،  وذلك في تعليقها على الانتقادات التي وجّهت في الفترة الأخيرة الى بعض نجمات الفن بسبب إطلالاتهن في المهرجانات الفنية والتي لا تناسب أعمارهن ولاسيما الممثلة ناديا الجندي التي أطلت بفستان مكشوف عند البطن أظهر ترهلات بشرتها خلال حضورها حفل "جوي اوورد" في السعودية.
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وأضافت عبيد: "أنا بلبس اللي يتناسب مع سنّي وده بيحميني من تعليقات السوشيال ميديا اللي ممكن تجرحني، وقبل أي مناسبة ببقى نايمة مقرّرة هلبس إيه عشان متفاجئش".

وكانت نبيلة عبيد قد عبّرت في تصريحات سابقة عن سعادتها بتقديم أعمال فنية تهم المرأة المصرية خلال مسيرتها الفنية، مشيرةً الى أنها قضية مهمة، وأن السينما طرحت حلولاً لها. إذ قالت: "الحمد لله إني قدمت أعمال تهم المرأة المصرية واختياراتي للأدوار كانت مهمة وخاصة بمشاكل المرأة لأن دي قضية مهمة وعرضنا ازاي تحل مشاكلها واللي كان بيتعرض لي كان أغلبه بيتحدث عن تلك القضية لإيجاد حلول لها".

وعن مسلسلها السعودي المنتظر، قالت نبيلة عبيد: "مسلسلي ملوش علاقة بالسباق الرمضاني ولسّه في مرحلة الكتابة ولكن قصته مختلفة"، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.(لها)

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