14
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بين الماضي والحاضر.. نيللي كريم تبهر الجمهور
Lebanon 24
23-01-2025
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم أنظار روّاد مواقع التواصل بعد نشرها صورة أظهرت مقارنة بين ملامحها الحالية وملامحها خلال طفولتها.
تضمن القسم الأول منها صورة لإطلالة كريم أثناء مشاركتها في حفل توزيع Joy Awards لعام 2025، أما القسم الثاني فتضمن صورة لها من طفولتها.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة وأثنوا على جمال نيللي، معبرين عن سعادتهم بملامحها التي لم يغيرها الزمن.
pic.twitter.com/CIOFjNUEdg
— Nelly karim (@NellyKarim)
January 22, 2025
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب والدها.. كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من إحدى جامعات لندن (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من إحدى جامعات لندن (صور)
03:45 | 2025-01-23
23/01/2025 03:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)
Lebanon 24
بعد أسابيع من خضوعها لعملية جراحية طارئة.. نجمة شهيرة تُفارق الحياة عن عمر 52 عاماً! (صور)
01:17 | 2025-01-23
23/01/2025 01:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!
Lebanon 24
بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!
04:39 | 2025-01-23
23/01/2025 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعوذ بالله اللي استحوا ماتوا".. ممثل لبناني شهير يُثير الجدل بتصريحاته: " خطيئتي المفضلة هي الزنا" (فيديو)
Lebanon 24
"أعوذ بالله اللي استحوا ماتوا".. ممثل لبناني شهير يُثير الجدل بتصريحاته: " خطيئتي المفضلة هي الزنا" (فيديو)
02:07 | 2025-01-23
23/01/2025 02:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
Lebanon 24
مُتزوّجة من رجل أعمال لبنانيّ... فنانة تُثير الجدل بتصريحها عن لبنان إليكم ما قالته
08:30 | 2025-01-23
23/01/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2025-01-23
جدل حول إطلالة لورين سانشيز في حفل تنصيب ترامب
08:34 | 2025-01-23
أوبرا وينفري تكشف جوانب جديدة عن رحلة خسارتها 50 كيلوغراماً من وزنها وتبكي! (فيديو)
07:15 | 2025-01-23
جينيفر أنيستون تواعد باراك أوباما سرّاً... اليكم القصة الكاملة (صورة)
04:39 | 2025-01-23
بعدما ظهرت بفستان مكشوف لا يُناسب عمرها.. نجمة مصرية شهيرة تقصف جبهة ناديا الجندي!
03:55 | 2025-01-23
طلاق الأمير هاري وميغان ماركل.. إلى الواجهة مُجددا!؟
02:27 | 2025-01-23
"كنّة" لبنان تيفاني ترامب تستعرض حملها.. أصبحت في شهرها السادس (صور)
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
23/01/2025 23:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
23/01/2025 23:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
23/01/2025 23:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24