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المرأة

بين الماضي والحاضر.. نيللي كريم تبهر الجمهور

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:12
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لفتت الممثلة المصرية الشهيرة نيللي كريم أنظار روّاد مواقع التواصل بعد نشرها صورة أظهرت مقارنة بين ملامحها الحالية وملامحها خلال طفولتها.
 
تضمن القسم الأول منها صورة لإطلالة كريم أثناء مشاركتها في حفل توزيع Joy Awards لعام 2025، أما القسم الثاني فتضمن صورة لها من طفولتها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة وأثنوا على جمال نيللي، معبرين عن سعادتهم بملامحها التي لم يغيرها الزمن.
 
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