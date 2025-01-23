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المرأة

جدل حول إطلالة لورين سانشيز في حفل تنصيب ترامب

Lebanon 24
23-01-2025 | 16:00
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إطلالة جريئة ظهرت فيها خطيبة الملياردير جيف بيزوسفي في حفل تنصيب دونالد ترامب في العاصمة واشنطن يوم الاثنين الماضي كانت قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت سانشيز، البالغة من العمر 55 عامًا، إطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية ألكسندر ماكوين، حيث ارتدت بليزر مصممًا بشكل أنيق وفوقه كورسيه من الدانتيل المزين بتفاصيل زهرية. 
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غير  ان الإطلالة  لسانشيز لم تمر مرور الكرام، إذ جذبت الأنظار من الحضور البارزين في الحفل، ومن بينهم مارك زوكربير، حيث لم تكن هذه الإطلالة مجرد اختيار عابر، بل عكست جرأة سانشيز وثقتها بنفسها.

 فبالرغم من الانتقادات التي واجهتها على منصات التواصل الاجتماعي، ظلت سانشيز متمسكة بخياراتها، مؤكدة أنها لا تخشى التعبير عن شخصيتها من خلال الأزياء.
وتفاعل الجمهور  مع إطلالتها بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين معجبين بأسلوبها العصري والملفت وآخرين انتقدوا جرأة اختيارها لحفل رسمي. إلا أن لورين أثبتت أنها قادرة على خطف الأضواء في أي مناسبة تظهر بها، لتكون بذلك محط اهتمام الإعلام والجماهير.
 
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