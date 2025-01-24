احتفلت بخطوبتها مؤخرا: فنانة تتعرّض لموقف غريب.. عنصر أمن هددها للزواج منه! (صور)

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موقف غريب تعرضت له الفنانة المصرية مي الغيطي ، حيث قام عنصر أمن يعمل بالكومباوند الخاص الذي تسكن فيه بإرسال رسائل تهديد لها لإجبارها على الزواج منه.رسائل تهديد.. وابتزازوتقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد مي الغيطي، ببلاغ للسلطات ضد فرد الأمن وما بدر منه من ابتزاز وتهديد لابنته، حيث أرسل لها رسائل عبر تطبيق "إنستغرام" يهددها بالإيذاء في حال رفضها الزواج منه.وتباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في بلاغ الإعلامي محمد الغيطي، حيث أكدت التحريات قيام فرد الأمن بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي وإزعاجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".وضبطت السلطات فرد الأمن المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول أكتوبر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.وتم التحفظ على هاتف فرد الأمن الذي يحتوي على رسائل التهديد.جدير بالذكر أن الفنانة مي الغيطي احتفلت الشهر الماضي بخطوبتها على صديقها المقرب الدكتور أندروس بروان.(لها)