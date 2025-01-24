ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)

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أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي قرارها الخضوع لعملية تركيب أنف اصطناعي في لندن، وأنها سوف تستخدمه لمدة ثلاث سنوات.وأوضحت حورية خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار"، أن العملية ستشمل تركيب الأنف لمدة 3 أيام بشكلٍ تجريبي، وإذا كانت النتيجة مرضية، سيُثَبَّت بشكل دائم طوال المدة المحدّدة.وأشارت حورية الى أن تغيّر شكل أنفها مع مرور الوقت؛ نتيجة لحركة الغضاريف، أثّر سلباً في مظهره، مضيفةً أن الطبيب اكتشف أن غضاريف أذنها رفيعة جداً، ولا تصلح للاستخدام في إعادة تشكيل أنفها؛ مما دفعها للبحث عن بديل اصطناعي.وعن تكاليف العملية، أكدت حورية أن التكلفة تبلغ حوالى خمسة آلاف جنيه إسترليني.كما تحدثت حورية عن تجربتها في فيلم "الحب كله"، حيث تظهر خلال أحداثه بأنف يبدو سليماً بفضل استخدام أنف سيليكون، مشيرةً الى أنها كانت متردّدة في البداية بشأن شكلها بسبب وضع الأنف، ولكنها اقتنعت بالفكرة بعد أن اقترح عليها أحد المتخصصين في صناعة الجروح في الأفلام استخدام هذا الحل المؤقت؛ مما ساعدها على تقديم الشخصية، من دون أن يؤثر ذلك في مظهرها الطبيعي.(لها)