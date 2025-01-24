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المرأة

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية

Lebanon 24
24-01-2025 | 14:50
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نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وجّهت إليه من خلالها تهنئة خاصة مليئة بكلمات عاطفية، في احتفالها بعيد ميلاده، والذي اتّسم بجو من الحب والرومانسية.
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وقالت ريهام تعليقاً على الصور: "كل سنة وأنت حياتي يا كل حياتي"؛ ما يعكس العلاقة الوثيقة والمميزة بينهما.


ولاقت الصور التي نشرتها حجاج تفاعلاً كبيراً من جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم بهذه اللفتة الرومانسية.

يُذكر أن ريهام حجاج تواصل وبكثافة تصوير مشاهدها في مسلسل "أثينا"، الذي من المقرر أن يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم: سوسن بدر، محمود قابيل، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، ونبيل عيسى. وتدور أحداث المسلسل حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، وهي قضية تلامس الواقع المعاصر بشكل عميق، وتجسد ريهام حجاج في المسلسل شخصية صحافية تنغمس في عالم السوشال ميديا، حيث تفتح النقاش حول الآثار السلبية لهذه الوسائل على الفرد والمجتمع. (لها)
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