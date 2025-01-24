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المرأة

بطريقة خاصة... إيثان سلاتر يحتفل بترشيح أريانا غراندي للأوسكار

Lebanon 24
24-01-2025 | 16:11
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نشر الممثل الأمريكي إيثان سلاتر Ethan Slater و المُشارك ببطولة فيلم "Wicked" صورة نادرة لصديقته النجمة أريانا غراندي Ariana Grande وهي تنظر من نافذة شرفة في لندن من داخل غرفة نوم بعد إعلان ترشيحها لجائزة أوسكار.
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وظهرت النجمة أريانا غراندي بالصورة وهي ترتدي قميصًا أبيض اللون، ويُحيط بها العديد من البالونات الوردية وذلك إشارة إلى تجسيد شخصية "غليندا" بأحداث فيلم "Wicked".


وكان قد تم ترشيح أريانا غراندي لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مُساعدة أمام كل من مونيكا باربارون فيليسيتي جونز، إيزابيلا روسيليني، زوي سالدانا.
فيما ترشح فيلم" Wicked" من إخراج جون إم. تشو، على 10 ترشيحات لـ جوائز الأوسكار 2025 والتي كان قد تم الإعلان عنها أمس الخميس، ومن أبرز الترشيحات جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة سينثيا إيريفو.

وكانت قد احتفلت النجمة أريانا غراندي بترشيحها لـ جائزة الأوسكار من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام" حيث نشرت عدداً من الصور والتي ظهرت في إحداها وهي طفلة صغيرة ومقطع فيديو.
ومن خلال تعليقها على المنشور وجهت الشكر لفريق عمل فيلم "Wicked" وبأنها تشعر بالتواضع والشرف العميق لمُشاركتها بالفيلم وترشيحها للجائزة، كما وجهت الشكر خلال تعليقها لمخرج الفيلم جون إم. تشو مؤكدة بأنه " القائد الأكثر ذكاءً والإنسان والصديق الأكثر شراسة".


يُذكر أن فيلم "Wicked" قد فاز بجائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر بحفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2025 في نسخته الـ 82، وجاء الفيلم من بطولة أريانا غراندي، سينثيا إيريفو ومن إخراج جون.إم.تشو. (سكاي نيوز)
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