مهرة المطيري: أول إماراتية تفوز بلقب ملكة جمال الكوكب

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فازت الإماراتية، مهرة المطيري، بلقب ملكة جمال الكوكب، كأول إماراتية تفوز بهذا اللقب، وكشفت عن شعورها لحظة ما قبل إعلان النتائج، والتي كانت مليئة بالتشويق والإثارة.وكشفت المطيري عن المسؤولية التي وقعت على عاتقها بمجرد تتويجها بهذا اللقب، كما وجهت رسالة للفتيات من مختلف دول العالم.وقالت مهرة المطيري في لقاء مع مجلة ليالينا متحدثة عن شعورها بالقلق لحظة التتويج: "كنت خايفة لآخر لحظة إني ما أفوز مرينا بمراحل كثيرة توب 20، ثم توب 10، ثم توب 5، ثم توب تو، وكنت متوترة للغاية، ولكن الحمد لله فوزن وكان تاريخ، لأنه أول إماراتية تفوز بهذا اللقب". (ليالينا)