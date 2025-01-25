جينيفر لوبيز تدفع 20 مليون دولار لتبقى قريبة من طليقها بن أفليك!

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ذكرت تقارير إعلامية أن جينيفر لوبيز تتطلع إلى شراء قصر بقيمة 20 مليون دولار في حيّ برينتوود في لوس أنجلوس، على مقربة شديدة من المكان الذي يعيش فيه زوجها السابق بن أفليك حالياً، على الرغم من أن الزوجين اللذين تزوجا لمدة عامين، أنهيا إجراءات طلاقهما في وقت سابق من هذا الشهر.وأخبر مصدر مطلع موقع TMZ أن لوبيز قامت أخيراً بجولة في العقار غير المعروض للبيع.وقال المصدر إن النجمة الأميركية المتعددة المواهب "تحب العقار حقاً" ولكن لديها "مخاوف جدية" بشأن جودة الهواء حوله نظراً لحرائق الغابات التي اندلعت في 7 كانون الثاني.وفقًا للمصدر، فإن لوبيز مغرمة بالمكان لدرجة أنها تستعين بمتخصص في جودة الهواء لتقييم المنطقة قبل المضي قدماً في عملية الشراء. (لها)