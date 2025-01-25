الأميرة آن تكشف سر الحادث الغامض.. فقدت الذاكرة ولا تتذكر التفاصيل!

تحدثت الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، عن الحادث الذي تعرضت له خلال الصيف الماضي، والذي أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.

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وكانت الأميرة آن قد تعرضت الصيف الماضي، لفقدان مؤقت في الذاكرة، إثر تعرضها لارتجاج في المخ، نتيجة اصطدامها برأس أو ساقي حصان. خلال تصريحاتها الأخيرة بشأن الحادث أوضحت الأميرة إنها لا تتذكر أي شيء عن الحادث، والذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدامها بحصان في عقارها، وأضافت أن هذا الحادث علمها أن "كل يوم هو مكافأة، حقاً".وعندما سُئلت عما إذا كان آخر شيء تتذكره عن الحادث هو دخولها إلى الحقل، قالت: "لا، لا أتذكر ذلك، أعتقد أنني كنت ذاهبة إلى الدجاج، لا، لا علاقة له بالخيول". أجابت الأميرة أيضًا عن سؤال حول ما إذا كان الحادث قد سبب لها ضرر طويل الأمد، بالنفي، مؤكدة أنه لا يوجد ضرر، وأن كل شيء يسير بشكلٍ جيد.يُذكر أنه خلال شهر تموز الماضي، قامت الأميرة آن، بإجراء أول مشاركة ملكية لها، بعد تعرضها لحادث في منزلها، أُصيبت إثره بارتجاج في المخ وفقدان مؤقت في الذاكرة. في أول مشاركة ملكية للأميرة آن بعد الحادث، قامت بزيارة البطولات الوطنية لجمعية ركوب الخيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحدث الذي يُعتبر أكبر حدث للفروسية للمتنافسين من ذوي الاحتياجات الخاصة.يُذكر أن القصر الملكي في بكنغهام، كان قد أصدر بياناً يوم 24 حزيران الماضي، حول الحادث الذي تعرضت له الأميرة آن، وجاء فيه أن شقيقة الملك تشارلز قد تعرضت لإصابة، ونقلت إلى المستشفى بعد "حادث" في جاتكوم بارك في 23 حزيران. أوضح البيان أن إصابة الأميرة رُبما تكون قد حدثت نتيجة لتعرضها لاصطدام من رأس أو أرجل حصان. لكن، بسبب أن الإصابة في الدماغ، وأن الأميرة لا تتذكر ما حدث بالضبط، فلم يتم التأكد من تفاصيل الحادث بدقة. (ليالينا)