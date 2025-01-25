17
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الأميرة آن تكشف سر الحادث الغامض.. فقدت الذاكرة ولا تتذكر التفاصيل!
Lebanon 24
25-01-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، عن الحادث الذي تعرضت له خلال الصيف الماضي، والذي أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.
وكانت الأميرة آن قد تعرضت الصيف الماضي، لفقدان مؤقت في الذاكرة، إثر تعرضها لارتجاج في المخ، نتيجة اصطدامها برأس أو ساقي حصان. خلال تصريحاتها الأخيرة بشأن الحادث أوضحت الأميرة إنها لا تتذكر أي شيء عن الحادث، والذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدامها بحصان في عقارها، وأضافت أن هذا الحادث علمها أن "كل يوم هو مكافأة، حقاً".
Advertisement
وعندما سُئلت عما إذا كان آخر شيء تتذكره عن الحادث هو دخولها إلى الحقل، قالت: "لا، لا أتذكر ذلك، أعتقد أنني كنت ذاهبة إلى الدجاج، لا، لا علاقة له بالخيول". أجابت الأميرة أيضًا عن سؤال حول ما إذا كان الحادث قد سبب لها ضرر طويل الأمد، بالنفي، مؤكدة أنه لا يوجد ضرر، وأن كل شيء يسير بشكلٍ جيد.
يُذكر أنه خلال شهر تموز الماضي، قامت الأميرة آن، بإجراء أول مشاركة ملكية لها، بعد تعرضها لحادث في منزلها، أُصيبت إثره بارتجاج في المخ وفقدان مؤقت في الذاكرة. في أول مشاركة ملكية للأميرة آن بعد الحادث، قامت بزيارة البطولات الوطنية لجمعية ركوب الخيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحدث الذي يُعتبر أكبر حدث للفروسية للمتنافسين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن القصر الملكي في بكنغهام، كان قد أصدر بياناً يوم 24 حزيران الماضي، حول الحادث الذي تعرضت له الأميرة آن، وجاء فيه أن شقيقة الملك تشارلز قد تعرضت لإصابة، ونقلت إلى المستشفى بعد "حادث" في جاتكوم بارك في 23 حزيران. أوضح البيان أن إصابة الأميرة رُبما تكون قد حدثت نتيجة لتعرضها لاصطدام من رأس أو أرجل حصان. لكن، بسبب أن الإصابة في الدماغ، وأن الأميرة لا تتذكر ما حدث بالضبط، فلم يتم التأكد من تفاصيل الحادث بدقة. (ليالينا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)
04:38 | 2025-01-25
25/01/2025 04:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لفادي الخطيب بعد صدور مذكرة توقيف بحقّه... إليكم بالفيديو ما قاله
Lebanon 24
أوّل تعليق لفادي الخطيب بعد صدور مذكرة توقيف بحقّه... إليكم بالفيديو ما قاله
06:43 | 2025-01-25
25/01/2025 06:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط فاسد.. تيم حسن يعيش في مدينة سرية!
Lebanon 24
ضابط فاسد.. تيم حسن يعيش في مدينة سرية!
03:47 | 2025-01-25
25/01/2025 03:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
Lebanon 24
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
15:23 | 2025-01-25
25/01/2025 03:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:08 | 2025-01-26
في عيد ميلاد مدير أعمالها.. جينيفر لوبيز تلمع بالأخضر
23:00 | 2025-01-25
"دبّكنا الدّني".. بالدبكة اللبنانية نجوى كرم تشعل الأجواء في مسقط (فيديو)
13:48 | 2025-01-25
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
13:05 | 2025-01-25
أطلت ببطن منتفخ.. الأميرة إيمان حامل بطفلها الأول من زوجها "الوسيم" (صورة)
10:00 | 2025-01-25
بالصورة... ماريتا الحلاني احتفلت بعيد ميلاد زوجها
08:38 | 2025-01-25
جينيفر لوبيز تدفع 20 مليون دولار لتبقى قريبة من طليقها بن أفليك!
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
26/01/2025 10:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
26/01/2025 10:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
26/01/2025 10:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24