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المرأة

في عيد ميلاد مدير أعمالها.. جينيفر لوبيز تلمع بالأخضر

Lebanon 24
26-01-2025 | 02:08
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خرجت المغنية والممثلة، البالغة من العمر 55 عامًا، باللون الأخضر الفاتح أثناء الاحتفال بعيد ميلاد مدير أعمالها بيني ميدينا السابع والستين في "نوفيكوف"، وهو مطعم متوسطي وإيطالي في بيفرلي هيلز.

واختارت جينيفر لوبيز فستانًا لامعًا بطول الأرض بشق أمامي مرتفع، مما أضفى تأثيرًا متموجًا أثناء سيرها.
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جينيفر لوبيز

بالإضافة إلى القماش الذي يلفت الأنظار، تميز فستان جاي لو أيضًا بياقة عالية سوداء اللون أضفت لمسة من التباين. وأكملت النجمة الأميركية إطلالتها بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي الشفاف، بجانب باديكيرها الداكن.

لأظافرها، وضعت لوبيز لونًا بنيًا أنيقًا، وأضافت لمسة أخرى من التألق بزوج من الأقراط المتدلية الفضية.

واحتلت المجوهرات المذهلة مركز الصدارة بجوار خصلات شعرها البني الدافئ، والتي جمعتها للخلف في كعكة أنيقة.
جينيفر لوبيز

من أجل إطلالتها الساحرة، وضعت لوبيز مكياج عيون دخاني جريء ونسقت مظهر العيون الداكن مع شفاه لامعة بلون طبيعي وقاعدة برونزية متوهجة.

وأيضاً، احتفالاً بعيد ميلاد مدير أعمالها منذ فترة طويلة، شاركت وجهت لوبيزرسالة خاصة له على Instagram. إلى جانب بعض اللقطات للثنائي معًا، وكتبت، "عيد ميلاد سعيد لك، بيني". (لها)
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