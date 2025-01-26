ما حقيقة سعي جينيفر لوبيز للاستقرار بجوار منزل بن أفليك؟

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شوهدت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز في فندق بيفرلي هيلز للاحتفال بعيد ميلاد مدير أعمالها بيني ميدينا وسط تقارير أفادت بأنها تبحث عن مسكن جديد بجوار منزل زوجها السابق بن أفليك.وفي التفاصيل، اختارت النجمة إطلالة شتوية وأنيقة سيطر عليها الفرو، لون البيج ولمسة رمادية بالإضافة إلى حقيبة يد من جلد التمساح.وأتى الاحتفال بعيد الميلاد بعد وقت قصير من التقارير التي أفادت بأن جينيفر لوبيز تسعى لشراء منزل فاخر بقيمة 20 مليون دولار في برينتوود، حيث استقرّ بن أفليك بعد انفصالهما وفقًا لموقع TMZ.وفي حين أفادت التقارير بأن جينيفر لوبيز معجبة جدًا بالعقار، إلا أنها تشعر بـ"مخاوف جدية" بشأن جودة الهواء في المنطقة، خاصة بعد حرائق لوس أنجلوس التي أجبرت العديد من السكان، بما في ذلك بن أفليك، على الإخلاء.وكشفت المصادر الصحفية أن جينيفر لوبيز تستعين باختصاصي لفحص جودة الهواء قبل المضي قدمًا في عملية الشراء، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. (LBCI)