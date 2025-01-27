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المرأة

بالصور: نجوى كرم تتألق بفستان فضي لامع في حفلها بمسقط

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:24
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نشرت النجمة نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور من الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، حيث تألقت بفستان فضي لامع نال إعجاب جمهورها.

شهد الحفل أجواء مبهجة وسط تفاعل حماسي من الجمهور، الذين استمتعوا بأغاني نجوى المتنوعة بين الرومانسية والمواويل والدبكة، وتفاعلوا بشكل كبير مع الأجواء الموسيقية المميزة.
 
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بدأت نجوى كرم الحفل بأغنية خاصة مهداة للشعب العماني بعنوان "عُمان لكِ المجد"، التي كانت قد أعدتها خصيصًا في وقت سابق. كلمات الأغنية تعبر عن فخرها بتاريخ عمان ومجدها، وجاءت على النحو التالي: "عُمان لكِ المجد والسؤدد عُمان لكِ السبق والموعد تاريخكِ الفذ عنوانه بأناس والمجد لا ينشد".

وقدمت نجوى أيضًا مجموعة من أشهر أغانيها، بداية من المواويل وصولًا إلى الأغاني الرومانسية، وأشعلت الأجواء بالدبكة اللبنانية، حيث شاركت فرقتها الموسيقية في أدائها على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما لاقت أغنيتها "يلعن البعد" تفاعلًا استثنائيًا.

ويذكر أن نجوى كرم قد أصدرت ألبومها الأخير بعنوان "كاريزما"، الذي تضمن 7 أغنيات، من أبرزها: "زعلك صعب"، "بحبك حب"، "إني اشتقتلو"، "10 دقائق"، "مغرومة بحالي"، و"كاريزما". كما أنها استقبلت العام 2025 في دولة الإمارات، حيث أحيت ثلاث حفلات جماهيرية قدمت خلالها العديد من أغانيها المحبوبة. (نواعم)
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