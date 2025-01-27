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المرأة

"تزوجت زواجا أسطوريا".. منة شلبي تكشف حقيقة زواجها سرّاً

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:34
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حلّت الفنانة منة شلبي ضيفةً على برنامج "لانا والنجوم" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، حيث كشفت كواليس في مسيرتها الفنية، كما تحدثت عن أسلوبها في التعامل مع الشائعات، وعلّقت بسخرية على أخبار زواجها سرّاً خلال الفترة الماضية.
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وقالت منة: "الجمهور كان يراني امرأة جميلة فقط وقتها، وكنت أرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال في مسيرتي، وفي 2015 عشت مرحلة جديدة في مشواري، حيث قدّمت وقتها فيلم "نوّارة"، وغيّرت من طريقة تقمصي للشخصيات التي ألعبها".

وأضافت: "كنت مشغولة بتصوير أحد الأعمال من قبل، وفجأة سمعت شائعة أنني تزوجت زواجاً أسطورياً في السر، وأنا لا أهتم بهذه الشائعات، وفوجئت بسؤال والدي عن هذا الأمر، فاضطررت للرد ونفي هذه الأكاذيب".

من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلم "هيبتا 2" الذي يجمعها بعدد من النجوم، بينهم: كريم فهمي ومحمد ممدوح، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. (لها)
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