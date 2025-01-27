"بموت".. فنانة شهيرة تعاني من وعكة صحية شديدة وهذا ما نشرته (صورة)

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كتبت الفنانة منة فضالي من خلال حسابها على "فيسبوك" منشورًا أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث قالت: "بموت حرارتي 39 اخدت كل الادويه مفيش فايده وكحه جامده جدا"، وقد انهالت عليها تعليقات كل محبيها ومتابعيها متمنين لها الخير وداعين بالشفاء العاجل.