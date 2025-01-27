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المرأة

"بموت".. فنانة شهيرة تعاني من وعكة صحية شديدة وهذا ما نشرته (صورة)

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:00
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أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لوعكة صحية شديدة؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتبت الفنانة منة فضالي من خلال حسابها على "فيسبوك" منشورًا أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث قالت: "بموت حرارتي 39 اخدت كل الادويه مفيش فايده وكحه جامده جدا"، وقد انهالت عليها تعليقات كل محبيها ومتابعيها متمنين لها الخير وداعين بالشفاء العاجل.
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