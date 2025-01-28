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المرأة
مصابة بمرض ترقق العظام المنهك... مغنية تكشف مأساة بعد تعاطيها حقن الـ"اوزمبك"
Lebanon 24
28-01-2025
|
02:27
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كشفت مغنية أميركية عن "صدمتها" عندما اكتشفت أنها مصابة بمرض ترقق العظام المنهك، بعد تعاطيها إبرة تنحيف الوزن المنتشرة، لمدة عام واحد فقط.
وفي مقطع فيديو تم نشره على إنستغرام، اعترفت المغنية أيفري البالغة من العمر 30 عاما بأنها تعاطت حقنة إنقاص الوزن بعد معاناتها من اضطراب في الأكل، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".
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واعترفت في مقطع فيديو آخر بأن شركة التسجيلات الخاصة بها فسخت عقدها "لأنها سمينة جدا"، وأضافت: "اعتقدت أنني بحاجة إلى إبرة أوزمبيك Ozempic لأكون جميلة وناجحة".
وتعتبر إبرة Ozempic من أشهر العلاجات الأخيرة التي خصصت لمنع الشهية، وتخفيض الوزن، ولاقى متعاطيها نجاحات كبيرة في خفض الوزن خلال الأعوام الأخيرة.
وتم تصميم الحقن لمساعدة مرضى السكري من النوع 2 والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن.
وتقول دراسات أخيرة إن الحقنة تساعد المستخدمين على فقدان ما يصل إلى 20 بالمئة من وزن الجسم في غضون بضعة أشهر فقط.
وكشفت الاختبارات أن أيفري مصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تعرض المصابين لخطر كبير للإصابة بكسور مميتة، بعد "فقدان الكثير من الوزن" بسبب الحقنة.
وفي نداء يائس لمتابعيها البالغ عددهم 250 ألف متابع، حثتهم على عدم "ارتكاب نفس الخطأ" وتناول دواء "لا تحتاجه". (سكاي نيوز)
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