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المرأة

بعد 21 عاماً من الزواج.. هكذا علّقت الفنانة على خبر انفصالها!

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:15
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رفضت الفنانة داليا مصطفى التعليق على خبر انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة بعد 21 عاماً من الزواج.
 
وبسؤالها عن أسباب انفصالها، رفضت مصطفى التعليق  خلال حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامي عمرو الليثي، والذي انتشر على منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، فيما نفت هي هذه الأنباء حينها، وأكدت أنها لا تستطيع الانفصال عن شريك حياتها.
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ولفتت مصطفى إلى أن أصعب قرار في حياتها لم تتخذه بعد، وسوف تُعلن عنه فور اتخاذه، لكن دون الكشف عن تفاصيل هذا القرار، أو ما إذا كان يتعلق بالابتعاد عن شريف سلامة. (فوشيا)
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