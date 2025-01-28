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المرأة
ما حصل معها في لندن غير متوقع.. فنانة تتعرض للسرقة!
Lebanon 24
28-01-2025
|
23:00
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أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلاً واسعاً، بعدما كشفت عن تعرضها للسرقة في أحد المتاجر الشهيرة بلندن، وذلك في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على "سناب شات".
وقالت الفضالة إن الحادثة وقعت أثناء تسوّقها في سوق تجاري معروف، حيث استغل السارق انشغالها مع مجموعة من المعجبين الذين التفوا حولها لالتقاط الصور، ليقوم بسرقة محفظتها التي كانت تحتوي على بطاقاتها الشخصية، الهوية، جواز السفر، وبعض النقود من حقيبتها دون أن تشعر. وأكدت أن رغم حرصها الشديد على ممتلكاتها الشخصية، إلا أن الحيلة كانت ذكية لدرجة أنها لم تلاحظ الأمر.
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وأضافت الفضالة أنها رغم صدمتها من الحادثة، فإنها تؤمن بالقدر وتصر على مشاركة تجربتها مع جمهورها لتوعيتهم بضرورة الحذر أثناء السفر، خصوصاً في الأماكن التي تشهد حالات سرقة متكررة.
وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع القصة، متسائلين عن تكرار مثل هذه الحوادث مع المشاهير الخليجيين في أوروبا.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قد تعرضت لحادث مماثل في باريس. وفي المقابل، شكك البعض في رواية الفضالة حول تجمهر المعجبين، متهمين إياها بالبحث عن "التريند" بعد الجدل الذي أثارته قضية طليقها شهاب جوهر. (لها)
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