19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"الشغل رزق"... دوللي شاهين تكشف سبب قلة أعمالها
Lebanon 24
29-01-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
على هامش توقيع كتابها "هودو" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً بالقاهرة، كشفت الفنانة دوللي شاهين عن سبب قلة أعمالها الفنية خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود جيل جديد على الساحة الفنية.
قالت دوللي: "التيك توكرز مأثروش علينا والشغل رزق، مدام يسرا لسة بتشتغل لحد دلوقتي شوفوها من أنهى جيل، الرزق بتاع ربنا، وأنا بيجيلي شغل وبرفضه واللي بوافق عليه مبيكملش".
Advertisement
يذكر أن أحدث أعمال دوللي شاهين، أغنية "دوللي ست البنات"، التي طرحتها مؤخراً عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.
كانت دوللي قد طرحت في وقت سابق أغنيتها "أنا الحاجة الحلوة" على منصات الموسيقى وموقع "يوتيوب"، والتي صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد ومن كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.
دوللي وجهت رسالة شكر عقب طرح الأغنية عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستغرام" قالت فيها: "من الشغل اللي الناس تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من أول المخرج الى أصغر عامل في اللوكيشن... بشكركم أوي وبحبكم أوي". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
14:33 | 2025-01-28
28/01/2025 02:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ
Lebanon 24
عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ
09:27 | 2025-01-28
28/01/2025 09:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير داخل مستودع في داخله بنزين وغاز
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار كبير داخل مستودع في داخله بنزين وغاز
08:38 | 2025-01-28
28/01/2025 08:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن إتّفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... ماذا كشف؟
08:00 | 2025-01-28
28/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرات الدراجات الناريّة... تعميم عاجل من "حركة أمل"
Lebanon 24
بعد مسيرات الدراجات الناريّة... تعميم عاجل من "حركة أمل"
07:09 | 2025-01-28
28/01/2025 07:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:10 | 2025-01-29
يارا في رسالة تحفيزية للمرأة: "نعمة فحياتي"
00:48 | 2025-01-29
بعد أن احتفلت بعيد ميلادها... جورجينا وحقيبة Hermès تثير الجدل
23:00 | 2025-01-28
ما حصل معها في لندن غير متوقع.. فنانة تتعرض للسرقة!
16:00 | 2025-01-28
للمرة الأولى.. فنانة سورية تكشف عن تعرضها للتهديد من قبل نظام الأسد!
14:00 | 2025-01-28
رسالة من فنانة لبنانية لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام.. ماذا قالت؟
09:15 | 2025-01-28
بعد 21 عاماً من الزواج.. هكذا علّقت الفنانة على خبر انفصالها!
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
29/01/2025 13:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
29/01/2025 13:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
29/01/2025 13:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24