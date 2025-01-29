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المرأة

"الشغل رزق"... دوللي شاهين تكشف سبب قلة أعمالها

Lebanon 24
29-01-2025 | 02:12
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على هامش توقيع كتابها "هودو" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً بالقاهرة، كشفت الفنانة دوللي شاهين عن سبب قلة أعمالها الفنية خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود جيل جديد على الساحة الفنية.

قالت دوللي: "التيك توكرز مأثروش علينا والشغل رزق، مدام يسرا لسة بتشتغل لحد دلوقتي شوفوها من أنهى جيل، الرزق بتاع ربنا، وأنا بيجيلي شغل وبرفضه واللي بوافق عليه مبيكملش".
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يذكر أن أحدث أعمال دوللي شاهين، أغنية "دوللي ست البنات"، التي طرحتها مؤخراً عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

كانت دوللي قد طرحت في وقت سابق أغنيتها "أنا الحاجة الحلوة" على منصات الموسيقى وموقع "يوتيوب"، والتي صورت تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد ومن كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

دوللي وجهت رسالة شكر عقب طرح الأغنية عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستغرام" قالت فيها: "من الشغل اللي الناس تعبت واجتهدت... كل الشكر والاحترام والتقدير لكل حد تعب معايا عشان نعمل العمل الحلو ده من أول المخرج الى أصغر عامل في اللوكيشن... بشكركم أوي وبحبكم أوي". (لها)
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