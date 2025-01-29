يارا في رسالة تحفيزية للمرأة: "نعمة فحياتي"

Advertisement

في خطوة جديدة مليئة بالعاطفة والحب والوفاء، أصدرت سفيرة الغناء العربي "يارا" أغنية جديدة تحت عنوان " نعمة فحياتي "، التي تتناول الصداقة الحقيقية وقصة الوفاء.الأغنية، التي كتبت وُلحنَت من قبل الكاتبة والمُلحنة "سين"، تعد هدية مميزة من "سين" إلى صديقتها المقربة. تروي كلمات الأغنية قصة صداقة مليئة بالوفاء والدعم المتبادل، حيث تصف "سين" صديقتها بأنها بمثابة أخت لها، لا فرق بينهما في الحب والاهتمام.الكلمات تعكس عمق العلاقة الإنسانية والوفاء بين الأصدقاء، وتُظهر كيف أن الروابط النسائية قادرة على منح القوة والإلهام في مواجهة تحديات الحياة. إحدى النقاط البارزة في هذه الأغنية هي أن يارا، بصوتها المميز والأصيل، أضافت قيمة كبيرة لها. صوتها الرقيق والعاطفي كان الأنسب والأجمل لتقديم هذا النوع من الرسائل، إذ استطاعت أن تنقل مشاعر الحب والوفاء بأدائها المرهف الذي يعكس عمق المعنى في كل كلمة.كلمات الأغنية تتحدث عن الدعم المستمر بين الصديقات وأجمل النعم صديقة صادقة وتقدير كل لحظة من هذه العلاقة الفريدة، وتقول : "بحكي عن وحدة... عرفت أنا معنى... انتي مثل اختي من عرفتها..ما في زيها...ولا بلطفها...هي اللي تحبني أنا زي ما أنا هي معنى الوفا...ما تعرف جفا...هذي اللي قلبها يملى الدنيا دفى لو تطلب عيوني لا ما تغلى عليها... ولو تبغى بسماتي تلقاها بين ايديها""نعمة فحياتي" ليست مجرد أغنية، بل هي رسالة قوية تمجد الصداقة الأخويّة النسائية، وتُبرز دور المرأة في حياة الآخرين. يارا نجحت في أن تكون الفنانة المثالية لتقديم هذه الأغنية، إذ امتزجت كلمات سين مع أدائها الفاخر لتسليط الضوء على معنى الوفاء والصداقة الحقيقية بين النساء. الختام كان مؤثراً في كلمات سين لصديقتها، حيث قالت: "ياربي تحميها وترزقها هواها وتكون اسعد خلقك وما تظلم سماها" الأغنية والفيديو الخاص المصمم بطريقة تخطيطيّة هي من إنتاج T Music وإشراف طارق أبو جودة. (نواعم)