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المرأة
بعد أن خلعت الحجاب.. بلاغ ضد مذيعة عربية وطلب بعرضها على الطب الشرعي
Lebanon 24
29-01-2025
|
07:25
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شهدت أزمة المذيعة المصرية آلاء عبد العزيز تطورًا جديدًا، بعدما تقدم محامٍ بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، متهمًا إياها بإساءة استخدام الإنترنت، ومطالبًا بعرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها النفسية والعقلية.
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ووصف المحامي أيمن محفوظ مقاطع الفيديو التي نشرتها المذيعة بـ"السافرة"، مشيرًا إلى أنها ادعت إصابتها بمرض نفسي جراء تعرضها لما وصفته بـ"السحر"، الذي زعمت أن أحد الأشخاص ألقاه عليها بعد رفضها تلبية طلباته غير الأخلاقية.
وأكد البلاغ أن عبد العزيز لم تتقدم بأي بلاغ رسمي حول تعرضها لتحرش، لافتًا إلى أن أطباء نفسيين ورجال دين نفوا انطباق أي حالة مرضية أو مس شيطاني عليها، بينما أشار شهود عيان إلى أنها كانت تسعى للانتشار على مواقع التواصل، مما يثير الشكوك حول صحة ادعاءاتها.
كما طالب بعرض الإعلامية على الطب الشرعي وإجراء تحريات أمنية لتأكيد إساءة استخدام الإنترنت، وأكد أن أفعالها قد تمثل جرائم تحريض على الفسق والفجور، فضلا عن نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الرعب بين المواطنين.
وجدد المحامي أيمن محفوظ مطالبته بعرضها على الجهات الطبية المتخصصة لتقييم حالتها النفسية والعقلية، وبيان ما إذا كانت تتعاطى مواد مؤثرة على الإدراك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها للمحاكمة الجنائية . (ارم نيوز)
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