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المرأة

فنانة لبنانية شهيرة قد تقدم برنامج رامز جلال في رمضان

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:41
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انتشرت مؤخرًا العديد من المعلومات غير المؤكدة عن برنامج رامز جلال لموسم رمضان 2025، حيث تداولت الأخبار بعض الأسماء التي قيل إنها ستكون ضحايا الموسم المقبل، منها النجم المصري محمد هنيدي الذي يُزعم أنه تقاضى مبلغ 300 ألف دولار للمشاركة في الحلقة.
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أسماء أخرى تم تداولها تشمل حسن الرداد، إيمي سمير غانم، مصطفى أبو سريع، سمية الخشاب، أحمد فهمي، هنا الزاهد، نادين نجيم، وهشام ماجد، فيما تشير بعض الأنباء إلى أن النجمة المصرية فيفي عبده ستشارك في البرنامج مقابل 400 ألف دولار.

ومن الأخبار المثيرة للجدل أيضًا هي أنباء عن إمكانية تقديم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للبرنامج.
حتى الآن، لم يتم تأكيد أو نفي أي من هذه التسريبات، حيث من المعتاد أن تنتشر الأخبار المؤكدة حول البرنامج قبل أيام قليلة من بدء الموسم. (البوابة)
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