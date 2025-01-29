16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة لبنانية شهيرة قد تقدم برنامج رامز جلال في رمضان
Lebanon 24
29-01-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت مؤخرًا العديد من المعلومات غير المؤكدة عن برنامج رامز جلال لموسم رمضان 2025، حيث تداولت الأخبار بعض الأسماء التي قيل إنها ستكون ضحايا الموسم المقبل، منها النجم المصري محمد هنيدي الذي يُزعم أنه تقاضى مبلغ 300 ألف دولار للمشاركة في الحلقة.
Advertisement
أسماء أخرى تم تداولها تشمل حسن الرداد، إيمي سمير غانم، مصطفى أبو سريع، سمية الخشاب، أحمد فهمي، هنا الزاهد، نادين نجيم، وهشام ماجد، فيما تشير بعض الأنباء إلى أن النجمة المصرية فيفي عبده ستشارك في البرنامج مقابل 400 ألف دولار.
ومن الأخبار المثيرة للجدل أيضًا هي أنباء عن إمكانية تقديم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للبرنامج.
حتى الآن، لم يتم تأكيد أو نفي أي من هذه التسريبات، حيث من المعتاد أن تنتشر الأخبار المؤكدة حول البرنامج قبل أيام قليلة من بدء الموسم. (البوابة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
14:33 | 2025-01-28
28/01/2025 02:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
02:30 | 2025-01-29
29/01/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
16:25 | 2025-01-28
28/01/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
02:26 | 2025-01-29
29/01/2025 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
04:26 | 2025-01-29
29/01/2025 04:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:00 | 2025-01-29
هل اكل التمر مفيد للحامل؟
09:08 | 2025-01-29
تصاميم غريبة.. إليكم كيف بدا "أسبوع الموضة" في باريس (صور)
07:25 | 2025-01-29
بعد أن خلعت الحجاب.. بلاغ ضد مذيعة عربية وطلب بعرضها على الطب الشرعي
06:10 | 2025-01-29
بصورة مليئة بالحزن... نادين الراسي: "قلبي مات"
04:10 | 2025-01-29
يارا في رسالة تحفيزية للمرأة: "نعمة فحياتي"
02:12 | 2025-01-29
"الشغل رزق"... دوللي شاهين تكشف سبب قلة أعمالها
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
29/01/2025 20:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
29/01/2025 20:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
29/01/2025 20:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24