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المرأة
اختارت لها اسم "صوفيا"... سلمى أبو ضيف تستقبل طفلتها الأولى
Lebanon 24
30-01-2025
|
02:12
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كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن وضعها لمولودها الأول، وهو أنثى، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من إحدى صديقاتها تهنّئها فيها على إنجابها للطفلة، والتي اختارت لها اسم "صوفيا".
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وكشفت سلمى أن زوجها إدريس عبد العزيز هو مَن اختار اسم ابنتهما، وأن الاسم نال إعجابها.
يُذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها على خطيبها إدريس عبد العزيز في شهر حزيران الماضي، واقتصر حضور عقد القران على عدد من الأهل والأصدقاء المقرّبين، في منزلها.
وكانت سلمى أبو ضيف قد كشفت خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة "الشرق" للأخبار عن قصة حبّها لزوجها، حيث قالت: "قصة الحب بدأت في دبي، وكل حاجة حصلت بالصدفة والنصيب".
وأضافت: "إحنا إتجوزنا وقلنا لو إن شاء الله الظروف سمحت هنعمل فرح، وإحنا ماشيين حسب الظروف وهو مشغول وأنا مشغولة... كنا عايزين نتجوّز وبنحب بعض، والحفلة ممكن تتعمل في أي وقت السنة اللي جاية أو اللي بعدها مش فارقة، هي حفلة في الأول والآخر لو ربّنا قدّرنا نعملها بالشكل اللي عايزينه هنعملها، الفرح حاجة تقليدية". (لها)
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