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المرأة

كانت متزوجة من رجل أعمال لبناني.. الإعلامية العربية الشهيرة تكشف تفاصيل طلاقها

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:22
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روت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز كواليس طلاقها من رجل الأعمال اللبناني خالد عز الدين ، بعد زواج دام 10 سنوات وأثمر عن ابنتهما يسمة البالعة من العمر 9 سنوات.

وقالت في تصريحات إعلامية عن إعلانها الخبر في الجزء الثالث من مسلسل Dubai Bling: "أنا حزينة لإعلامكم بأن قصتي الخيالية قد انتهت، أنا مطلّقة رسمياً". وأضافت: "كان الأمر صعباً جداً حين أعلنتها للمرّة الأولى، شعرت بالغصّة"، موضحةً أن اجراءات الطلاق استمرت عامين.
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ونفت مهيرة عبد العزيز أن تكون قد احتفلت بطلاقها، لكنها اكتفت بتجمّع لإعلان الانفصال، مؤكدةً: "أنا لا أشجع على الطلاق".

وأعلنت مهيرة أنها تحضّر أزياء للموسم الرابع من Dubai Bling، مضيفةً عن تجربتها في النسخة السابقة: "أنا معتادة على كل أنواع العرض، إذ سبق أن خضت في مجال التمثيل والمسرح والسينما، ولكن هذه المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة تلفزيون الواقع، وأعتقد أن الناس الذين يعرفونني جيداً، رأوا أنني ظهرت على حقيقتي وطبيعتي".

وأردفت بالقول: "حاولت أن أدع الجمهور يرى جانباً لا يعرفه عني، أكثر حساسيةً ونضجاً. أعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير حقيقي، إذ لامست مشاعر الكثيرين، وعبّرت عن تجارب نساء كثيرات، أعلم ذلك بسبب الرسائل التي وصلتني".(لها)

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