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المرأة
إيمي سمير غانم توجّه رسالة إلى شقيقتها دنيا... ما السبب؟
Lebanon 24
31-01-2025
|
11:45
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وجّهت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة الى شقيقتها الكبرى دنيا هنّأتها فيها على مسلسلها الرمضاني الجديد "عايشة الدور"، وذلك بعد طرح البوسترات الدعائية للمسلسل.
ونشرت إيمي البوستر الدعائي للمسلسل، وعلّقت عليه قائلةً: "حظ سعيد يا دودي".
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وتدور أحداث مسلسل "عايشة الدور" في 15 حلقة، حول سيدة مطلّقة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها بعد الطلاق، ويشارك في بطولته: دنيا سمير غانم، أميرة أديب، نور محمود، فدوى عابد، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد...، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.
يُذكر أن إيمي سمير غانم تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "عقبال عندكوا" مع زوجها الفنان حسن الرداد، حيث نشرت الشركة المنتجة للمسلسل بوستراته والتي سيطر عليها الطابع الكوميدي، حيث ظهرت إيمي وحسن بإطلالات غريبة ومرِحة في الوقت ذاته، ففي حين ارتدت إيمي ملابس شعبية وعُصابة رأس وأمسكت بيدها "شبشب"، ظهر الرداد "بشنب كثيف وشعر منكوش وتكشيرة على الوجه".
مسلسل "عقبال عندكوا" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، مؤلّف من 15 حلقة، وهو بطولة الفنانين: إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وريهام الشنواني وأحمد مختار وجيلان علاء وسليمان عيد وإبرام سمير، وضيوف الشرف علاء مرسي وخديجة أحمد فؤاد، ومن إخراج علاء حسن، وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن. (لها)
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