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فنون ومشاهير
اعلامية تنهار باكية وتكشف سرّاً عن برنامجها الشهير (فيديو)
Lebanon 24
31-01-2025
|
23:00
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حلّت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفةً على برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار"، حيث كشفت عن سرّ يذاع للمرة الأولى عن برنامجها الشهير "سكوت هنغني".
وقالت مفيدة إنه كان من المفترض أن تتولّى تقديم البرنامج الفنانة نجلاء بدر، إلا أنها اعتذرت عنه لأنها كانت سوف تنتقل الى قناة mbc، وستدخل عالم التمثيل، والبرنامج كان يحتاج الى سفر كثير.
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وأضافت: "حين قدّمت البرنامج كنت قد بدأت مشواري الإعلامي منذ سنوات قليلة، وحين أطلقت عليَّ شائعات أنني حصلت على واسطة من أجل اختياري لتقديم هذا البرنامج".
وتابعت: "كنت أصوّر البرنامج في لبنان، حيث كانت الفكرة تعتمد على التصوير الخارجي وليس داخل استديوهات".
وخلال حديثها عن والدتها، لم تتمالك مفيدة شيحة دموعها حيث كشفت أن والدتها ظلت لمدة عامين بعد طلاقها تنفق عليها، حتى أنها كانت تعطيها المال لشراء ملابس تظهر بها على الهواء في برامجها.
وقالت مفيدة: "أصريت بعد طلاقي على أن أعمل وأحقق ذاتي، ولم تطلب أمي مني الزواج مرة أخرى، بل إنها تولت تربية ابنتي حتى أتفرغ لتحقيق ذاتي". وأضافت: "بعد أن حققت ذاتي حرصت على تلبية كل رغبات والدتي، وحتى في أواخر أيامها كنت أحرص على إعطائها مصروف البيت كما اعتادت، بالرغم من أنها لم تكن في كامل إدراكها".
وعن فكرة الزواج مرة أخرى، قالت مفيدة شيحة: "فكرة الزواج مرة ثانية لا تشغلني، لكنني لست ضد الفكرة، ونجاحي في العمل هو الذي يشغلني حالياً". (لها)
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