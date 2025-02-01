بسرية تامة.. فنانة تنهي فترة عقوبتها وتخرج من السجن

أفادت تقارير إعلامية مغربية بأن الفنانة المغربية دنيا بطمة غادرت السجن المحلي الوداية بمدينة مراكش، بعد أن أنهت فترة عقوبتها السجنية المتعلقة بقضية "حمزة مون بيبي".

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وتم الإفراج عنها في الساعات الأولى من صباح الجمعة، 31 كانون الاول 2025، في سرية تامة، بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام والمصورين الذين كانوا ينتظرون أمام السجن.وتجدر الإشارة إلى أن دنيا بطمة، اتهمت في القضية المثيرة للجدل "حمزة مون بيبي"، بتهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة المالية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة في عرقلة سير النظام".