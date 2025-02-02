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المرأة
أم عزباء.. نجمة معروفة تكشف للمرّة الاولى عن إصابة ابنها بالتوحد
Lebanon 24
02-02-2025
|
03:43
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كشفت عارضة الأزياء الهندية فرحانة بودي للمرة الاولى عن جوانب غير معروفة من حياتها الشخصية، ومن بينها إصابة طفلها بطيف التوحد والصعوبات التي تعيشها كأم عزباء.
وقال خلال حديثها في برنامج Dubai Bling إنها قررت أن تربي طفلها كأم عزباء بعد أن تعرضت للخيانة من زوجها هيرويز هافوالا، لكنها عاشت حالة من الصدمة في حياتها بعد تشخيص حالة طفلها بأنه مصاب بطيف التوحد وهو في عمر العامين.
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واوضحت أنه لم يكن لديها أي فكرة عن معنى التوحد، لذا قررت استشارة بعض المختصين لتتمكن من التعامل مع حالة طفلها، خاصة أن عائلتها لم يكن لديها تاريخ مع هذا المرض، لذا بدأت رحلتها في التعامل معه، قائلة: "ليس لدي فكرة عن الطيف، وليس هناك تاريخ في العائلة عنه، ولم يكن زوجي كذلك على دراية به، لذا قرأت في الموضوع، وبدأت البحث والتعمق به اكثر لمساعدة طفلي".
وتعيش فرحانة في دبي، وتعتبر من الوجوه المعروفة في عالم الموضة والجمال من خلال عرض احدث صيحات الموضة لأهم الماركات العالمية، حيث يتابعها نحو 3 مليون شخص، وتفاعل الجمهور بكثافة بعد كشفها عن اصابة طفلها بالتوحد وأثنوا على شجاعتها وقوتها في تحمل مسؤوليتها كأم عزباء. (لها)
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